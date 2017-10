Vodstvo Zdusa ne podpira morebitnega referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 17. oktobra - Vodstvo Zveze društev upokojencev Slovenije ne podpira morebitnega referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, prav tako ne podpira zahtev, da bi podeljevanje koncesij še bolj sprostili, so poudarili na današnji novinarski konferenci. Zavzeli so se tudi za vrnitev seniorske olajšave in se dotaknili predloga novele pokojninskega zakona.