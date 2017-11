Izteka se zbiranje podpisov pod zahtevo referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 6. novembra - Danes je zadnji dan 35-dnevnega roka, ko lahko pobudniki referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti še zbirajo podpise pod zahtevo za razpis referenduma. To lahko vloži najmanj 40.000 volivcev najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov. Do sedaj so jih zbrali nekaj tisoč, je STA povedal Jožef Ivan Ocvirk.