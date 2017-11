V Franciji in Švici v protiteroristični akciji aretirali več ljudi

Pariz, 7. novembra - Francoska in švicarska protiteroristična policija sta po poročanju več medijev v skupni akciji aretirali deset ljudi v Franciji in Švici. Osumljeni so se med seboj pogovarjali o nasilnih dejanjih, vendar še niso imeli točnih načrtov, pravosodne vire navaja nemška tiskovna agencija dpa.