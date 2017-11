Na Kaninu ta konec tedna morda odprtje nove sezone

Bovec, 6. novembra - Na Kaninu je danes zapadlo od 40 do 50 centimetrov snega in še vedno močno sneži. Kot je za STA povedal vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek, bi lahko, če bo zapadlo dovolj snega, novo sezono odprli ta konec tedna. Zagotovil je tudi, da so na Kaninu na novo smučarsko sezono pripravljeni.