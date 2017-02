Smučišči na Kaninu in Selli Nevei ponovno povezani

Bovec, 8. februarja - Po štirih letih so danes ponovno povezali smučišči na slovenski in italijanski strani Kanina, to je Sello Neveo in Kanin, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Občine Bovec Milan Štulc. Po zadnjih snežnih padavinah na tem območju, ko je zapadlo več kot meter snega, so tudi na italijanski strani uspeli urediti zgornji del proge do Prevale.