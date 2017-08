Na Kanin to poletje z žičnico že več kot 11.000 obiskovalcev

Bovec, 2. avgusta - Na Kanin so julija s krožno kabinsko žičnico prepeljali 8700 obiskovalcev, skupno pa v poletni sezoni doslej že več kot 11.000. Letošnji poletni dnevni rekord so dosegli 27. julija s 680 prepeljanimi gosti. V družbi Sončni Kanin so z obiskom zelo zadovoljni, pričakovanja presega tudi nedavno odprta ferata.