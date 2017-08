Kaninska žičnica danes presegla magično mejo 20.000 prevoženih potnikov

Ljubljana, 22. avgusta - Od začetka poletne sezone do danes je krožna kabinska žičnica na Kanin prepeljala že 20.000 obiskovalcev, so danes sporočili z bovške občine. To je zgodovinski uspeh za družbo Sončni Kanin, saj te magične meje v času poletnega obratovanja žičnice še ni presegla. Niti v zadnji zimski sezoni se na 2202 metra nadmorske višine ni povzpelo več ljudi.