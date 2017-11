Islamska država prevzela odgovornost za torkov napad v New Yorku

Washington, 3. novembra - Skrajna skupina Islamska država (IS) je prevzela odgovornost za torkov napad v New Yorku, v katerem je bilo ubitih osem ljudi, 12 pa jih je bilo ranjenih. Napadalca, 29-letnega priseljenca iz Uzbekistana, pa je IS označila za vojaka kalifata, poročajo tuje tiskovne agencije.