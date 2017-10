Socialni partnerji v trgovini se želijo sami dogovoriti glede delovnega časa

Ljubljana, 27. oktobra - Delodajalske in sindikalne organizacije, ki so podpisnice kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, so se prejšnji teden dogovorile, da bodo problematiko delovnega časa v panogi celovito uredile v okviru kolektivne pogodbe, so danes sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije (TZS).