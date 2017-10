Tudi v SMC za zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih

Ljubljana, 17. oktobra - Izvršni odbor SMC je v ponedeljek sklenil, da podpre namen in cilje sprememb zakona o trgovini, ki jih v parlamentarno proceduro vložil nepovezani poslanec Andrej Čuš. "Smo za to, da so trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte," je danes dejala poslanka SMC Andreja Potočnik in dodala, da je treba izjeme v dialogu z ostalimi deležniki še doreči.