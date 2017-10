Čuš za zaprtje trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 4. oktobra - Nepovezani poslanec Andrej Čuš je v DZ vložil predlog novele zakona o trgovini, s katero predlaga uresničitev referendumske volje ljudstva in zaprtje trgovin ob nedeljah. "Čas je, da parlament po 14 letih preneha z zlorabo volje volilcev in uveljavi voljo ljudstva. Nedelje so namenjene prostemu času, družini in prijateljem," je izpostavil.