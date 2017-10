Mercatorjeve trgovine ob večini praznikov do konca leta zaprte

Ljubljana, 17. oktobra - Uprava družbe Mercator se je v dogovoru s predstavniki delavcev odločila, da bodo 1. novembra in 25. decembra letos ter 1. januarja prihodnje leto vse Mercatorjeve trgovine v Sloveniji zaprte, so danes sporočili iz družbe. S tem želijo poudariti pomen časa za družino in bližnje.