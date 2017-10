Odbor za izobraževanje skozi noveli, ki zaostrujeta pogoje za ohranitev statusa dijaka in omejujeta fiktivne vpise

Ljubljana, 26. oktobra - Odbor za izobraževanje je za obravnavo na plenarni seji DZ pripravil noveli zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Noveli zaostrujeta pogoje za ohranitev statusa dijaka in omejujeta fiktivne vpise. Določata tudi, da se lahko tujci, ki so davčni zavezanci, izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Slovenije.