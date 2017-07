Vlada potrdila predloga novel zakona o gimnazijah in o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ljubljana, 27. julija - Vlada je na današnji seji določila besedilo novele zakona o gimnazijah, s katerim se omejuje trajanje statusa dijaka in vzporednega izobraževanja, spremembe pa se prav tako nanašajo na pravice do izobraževanja za tujce. S predlogom novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa želijo vzpostaviti tudi enoten register učnih mest.