Novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 26. septembra - DZ je na današnji seji s 73 glasovi za in petimi glasovi proti potrdil, da je predlog novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki omejuje fiktivni vpis v srednje šole in izenačuje pravice izobraževanja za tujce, primeren za nadaljnjo obravnavo.