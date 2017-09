Noveli zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju se obeta nadaljnja obravnava

Ljubljana, 21. septembra - Predlogu novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katerim se želi omejiti fiktivni vpis v srednje šole ter izenačiti pravice do izobraževanja za tujce in jim zagotoviti tečaj slovenščine, se glede na predstavitve stališč poslanskih skupin na današnji seji DZ obeta nadaljnja obravnava. O tem bodo poslanci odločali v torek.