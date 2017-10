Komunala Izola znova opozarja na nujnost pravilnega ločevanja odpadkov

Izola, 25. oktobra - Komunala Izola in občinski inšpektorat oktobra v občini izvajata akcijo poostrenih nenapovedanih pregledov odlaganja odpadkov, v katerih sta naletela tako na primere pravilnega kot nepravilnega ločevanja odpadkov. A zaradi odpravljanja posledic nedeljskega silovitega neurja so se odločili, da akcijo prekinejo, so sporočili iz komunale.