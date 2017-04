Okrogla miza: Slovenci smo lahko ponosni na doseženo pri ločevanju odpadkov

Ljubljana, 21. aprila - Slovenci smo lahko ponosni na to, kar smo skozi zadnjih 10 ali 15 let dosegli na področju ločevanja odpadkov, je bilo slišati na današnji strokovni konferenci družbe Zeos o navadah posameznikov pri ravnanju z odpadki. Izhodišč za nadaljnje izboljšave pa je še ogromno, so opozorili govorci na okrogli mizi.