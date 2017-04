Maribor se je pridružil ločenemu zbiranju e-odpadkov

Maribor, 14. aprila - Mariborsko javno podjetje Snaga se je danes pridružilo projektu Družbe za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS in na 49 lokacij v mestu in primestnih občinah postavilo ekološke otoke. Kot drugod po Sloveniji, bodo občani tudi v teh krajih odslej lahko ločeno zbirali e-odpadke in odpadne baterije.