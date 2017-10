Na parlamentarnih volitvah na Češkem prepričljivo zmagala stranka milijarderja Babiša

Praga, 21. oktobra - Na parlamentarnih volitvah na Češkem, je glede na prve izide prepričljivo zmagala stranka ANO populista in milijarderja Andreja Babiša z 31,7 odstotka glasov. Na drugem mestu je stranka Svoboda in neposredna demokracija z 11,6 odstotka glasov, socialdemokrati (ČSSD) sedanjega premierja Bohuslava Sobotke pa so utrpeli boleč poraz.