Volišča na Češkem odprta

Praga, 20. oktobra - Na Češkem danes in v soboto potekajo parlamentarne volitve, na katerih se zmaga obeta stranki populista in milijarderja Andreja Babiša. Ta napoveduje, da bo državo vodil kot podjetje. Volišča so se za več kot osem milijonov volilnih upravičencev odprla ob 14. uri in se bodo zaprla ob 22. uri, v soboto pa bodo odprta od 8. do 14. ure.