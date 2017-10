Volitve na Češkem v luči strahu in populističnih obljub

pripravila Jasna Vrečko

Praga, 18. oktobra - Zmagovalec parlamentarnih volitev na Češkem bo tisti, ki bo ljudi prepričal, da jih lahko lahko najbolje zaščiti pred grožnjami, pa čeprav so te zgolj navidezne in brez realne podlage, piše avstrijska tiskovna agencija APA pred volitvami, ki bodo ta petek in soboto. Zmaga se sicer nasmiha populistu in milijarderju Andreju Babišu.