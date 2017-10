Na Češkem se nadaljujejo parlamentarne volitve

Praga, 21. oktobra - Na Češkem se danes nadaljujejo parlamentarne volitve, ki so se začele v petek. Volišča bodo odprta od 8. do 14. ure, prve izide pa naj bi objavili pozno popoldne ali zvečer. Zmaga se obeta stranki populista in milijarderja Andreja Babiša, ki napoveduje, da bo državo vodil kot podjetje.