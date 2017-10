G7 in tehnološki velikani z načrtom proti širjenju terorističnih vsebin na spletu

Neapelj, 20. oktobra - Notranji ministri skupine sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) in predstavniki tehnoloških velikanov, med njimi Googla, Facebooka in Twitterja, so danes na italijanskem otoku Ischia sklenili dogovor o načrtu skupnega boja proti širjenju islamskega ekstremizma prek interneta, je sporočila italijanska vlada.