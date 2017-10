Dobili bomo protokol ravnanja ob izrednih dogodkih

Moravske Toplice, 19. oktobra - Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je danes v Moravskih Toplicah predstavil okvir protokola za ravnanje ob izrednih dogodkih, ki bo določal merila in delovno skupino za aktiviranje. Zbiralci odpadkov pa opozarjajo, da so nevarni odpadki po požaru v vrhniškem Kemisu še večja nevarnost, saj so zdaj razpršeni po vsej državi.