Vrhničani po požaru v Kemisu kritično do institucij, opozarjajo na dolgoročne posledice

Vrhnika, 20. septembra - Kljub nekaterim analizam, ki za zdaj ne kažejo na dolgoročno okoljsko škodo majskega požara v Kemisu, so bili Vrhničani na današnjem zboru občanov kritični do ravnanja podjetja in do odziva pristojnih institucij. Opozarjali so na znižanje vrednosti nepremičnin zaradi požara, pozivali k odvzemu okoljevarstvenega soglasja in zahtevali zaprtje obrata.