Sanacija potoka Tojnica po požaru v Kemisu po oceni Arsa učinkovita

Ljubljana, 20. septembra - Agencija RS za okolje (Arso) je na podlagi prejetih rezultatov analiz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ugotovila, da je bila sanacija okoljske škode po požaru v Kemisu učinkovita, so zapisali na agenciji. Kot so navedli, so sanacijski ukrepi tudi preprečili širjenje onesnaženega sedimenta dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico.