Kemis ob sanaciji objekta v obstoječih dimenzijah načrtuje dodatne ukrepe na področju požarne varnosti

Ljubljana, 2. oktobra - Vrhniško podjetje Kemis po majskem požaru načrtuje sanacijo objekta v obstoječih dimenzijah, pri čemer napoveduje, da bo vgradilo modernejšo in učinkovitejšo opremo za nadzor in gašenje. Kot so med drugim zapisali v današnji objavi, bo izboljšana protipožarna zaščita konstrukcije, celotna površina pa bo pokrita z avtomatskim gasilnim sistemom.