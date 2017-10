Članice IMF zavezane politikam za vzdržno in uravnoteženo gospodarsko rast

Washington, 14. oktobra - Mednarodni denarni in finančni odbor (IMFC), osrednji strateški organ Mednarodnega denarnega sklada (IMF), je po današnjem zasedanju v okviru jesenskega zasedanja IMF in Svetovne banke izrazil zavezo politikam za vzdržno in uravnoteženo gospodarsko rast. Zasedanja sta se udeležila tudi ministrica Mateja Vraničar Erman in guverner Boštjan Jazbec.