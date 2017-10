Končuje se jesensko zasedanje IMF in Svetovne banke

Washington, 14. oktobra - Z zasedanjem mednarodnega denarnega in finančnega odbora Mednarodnega denarnega sklada in skupnega Razvojnega odbora Svetovne banke in IMF se danes končuje zasedanje obeh mednarodnih finančnih ustanov v Washingtonu. Omenjenih sej odborov se bosta udeležila tudi finančna ministrica Mateja Vraničar Erman in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec.