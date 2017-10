Vraničarjeva in Jazbec v Washingtonu z investitorji v slovenske vrednostne papirje

Washington, 13. oktobra - Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec sta se v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu v četrtek srečala z investitorji v slovenske vrednostne papirje, so sporočili z veleposlaništva. Predstavila sta jim trenutne makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji, ki so večinoma ugodne.