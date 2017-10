Schaeuble: Na srečanju G20 ni bilo govora o trgovini

Washington, 13. oktobra - Nemški finančni minister Wolfgang Schaeuble je po sestanku ministrov in guvernerjev držav članic skupine G20, ki poteka ob robu letnega zasedanja IMF in Svetovne banke v Washingtonu, dejal, da so se izogibali vprašanjem mednarodne trgovine. Za EU pa je glavna tema Španija oz. zahteve Katalonije po neodvisnosti.