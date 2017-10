Nemška vojska za štab v času preboja pri Kobaridu izbrala Kranj

Kranj, 20. oktobra - Nemška vojska, ki je ob koncu soške fronte priskočila na pomoč avstro-ogrski, si je za štab v tem času izbrala Kranj. Od tam so koordinirali celotno 12. soško bitko, za to lokacijo pa so se odločili, ker je bila na pol poti med bojiščem in zbirališči čet na različnih lokacijah po Gorenjski, na primer na Bledu, v Bohinju in Škofji Loki.