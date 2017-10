Belgijske oblasti prijele osumljenca za sodelovanje pri terorističnih napadih v Bruslju

Bruselj, 11. oktobra - Belgijske oblasti so prijele 39-letnega Brahima T. in ga obtožile terorističnih dejanj, povezanih s samomorilskimi napadi v Bruslju marca lani, so sporočili s tamkajšnjega tožilstva. Kot so zapisali, so belgijskega državljana prijeli po nalogu preiskovalnega sodnika in se bo v naslednjih dneh moral zagovarjati na zaslišanju pred glavno obravnavo.