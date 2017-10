Pred začetkom nove sezone delovna akcija na Mariborskem Pohorju

Maribor, 7. oktobra - V pripravah na začetek nove smučarske sezone bo danes na Mariborskem Pohorju potekala delovna akcija pobiranja kamenja in odpadkov. Pod geslom MAR mi je In BORim se za Pohorje so vabljeni vsi Mariborčani in Mariborčanke k prostovoljni pomoči pri urejanju pohorskih strmin.