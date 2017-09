Na Mariborskem Pohorju začeli predprodajo sezonskih vozovnic

Maribor, 5. septembra - Kljub odpovedi prvega Visit Pohorje vikenda, ki ga je odneslo slabo vreme, so na Mariborskem Pohorju konec tedna začeli predprodajo sezonskih in letnih smučarskih vozovnic. Kot pravijo v Marpromu, bo za sezonsko vozovnico za odrasle do 3. oktobra potrebno odšteti 370 evrov, do 27. oktobra 400 evrov, redna cena vozovnice pa bo znašala 470 evrov.