Maribor pridobil naziv Evropsko mesto športa 2018

Maribor, 19. septembra - Mestna občina Maribor je pridobila naziv Evropsko mesto športa 2018, so županu Andreju Fištravcu sporočili iz Evropske zveze prestolnic in mest športa (ACES Europe). S tem si v mestu obetajo povečanje zanimanja za športno vadbo med občani in promocije Maribora kot športno-turistične destinacije.