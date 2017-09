Pohorska vzpenjača bo od 25. septembra zaradi del tri tedne zaprta

Maribor, 16. septembra - Pohorska vzpenjača bo od 25. septembra do 13. oktobra mirovala, saj bo upravljavec žičniških naprav na Mariborskem Pohorju Marprom v času pred začetkom zimske sezone na njej izvajal posebne preglede in vzdrževalna dela. Kot so pojasnili v podjetju, bodo morali krožno kabinsko žičnico ustaviti zaradi del na nosilnih stebrih.