ZN opozarja na zločine proti človeštvu nad manjšino Rohingya

Yangon, 4. oktobra - Strokovnjaki ZN so danes opozorili, da bi kršitve človekovih pravic pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya v Mjanmaru, ki so tudi žrtve množičnih posilstev in nediskriminatornega pobijanja, lahko predstavljale zločin proti človeštvu. Humanitarne agencije medtem za pomoč pripadnikom Rohingye v Bangladešu prosijo za 360 milijonov evrov.