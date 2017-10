ZN: Letos že več kot dva milijona novih beguncev

Ženeva, 2. oktobra - Zaradi konfliktov, nasilja in preganjanja v Mjanmaru, Južnem Sudanu, Siriji in drugod po svetu se je letos na begu znašlo že več kot dva milijona ljudi, je danes v Ženevi objavil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Ob tem je visoki komisar Filippo Grandi pozval k večjemu mednarodnemu sodelovanju in podpori pri reševanju kriz.