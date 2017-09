V Bangladeš zbežalo že več kot pol milijona pripadnikov manjšine Rohingya

New York, 28. septembra - V sosednji Bangladeš je pred nasiljem v Mjanmaru od konca avgusta zbežalo že več kot pol milijona pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya, so danes sporočili Združeni narodi. Oblasti v Mjanmaru so medtem odpovedale za danes predviden prvi obisk visokih predstavnikov ZN v regiji Rakhine od izbruha nasilja.