Rusija in Kitajska v Varnostnem svetu na strani varnostnih sil Mjanmara

New York, 29. septembra - Rusija in Kitajska sta v četrtek na odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o preganjanju muslimanske manjšine Rohingyja iz Mjanmara v Bangladeš izrazili podporo Mjanmaru in posvarili pred prevelikimi pritiski na državo. Vsi ostali niso imeli pomislekov z obsodbami, tudi generalni sekretar ZN ne.