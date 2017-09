Britanskega imama zaradi spodbujanja terorizma obsodili na zaporno kazen

London, 28. septembra - Britansko sodišče je danes obsodilo imama Kamrana Hussaina na šest in pol let zapora zaradi spodbujanja terorizma. Obsojeni je med drugim podpiral teroristično organizacijo Islamska država (IS) in prepričeval otroke, da je mučeništvo "največji uspeh" v življenju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.