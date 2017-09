Pri Mariborčanu, ki se je bahal s pištolo, našli še drogo

Maribor, 28. septembra - V nočnem lokalu v Šentilju je eden od gostov v noči na ponedeljek razkazoval pištolo. Policisti so ugotovili, da gre za 34-letnika z območja Maribora, starega znanca policije. Ko so na njegovem domu opravili hišno preiskavo, so našli še strelivo in manjšo količino konoplje. Vse so mu zasegli, njega pa kazensko ovadili.