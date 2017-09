Na Gruškovju odkrili 13 nelegalnih prebežnikov

Gruškovje, 27. septembra - Mejni policisti so v torek popoldne na mednarodnem prehodu Gruškovje v turškem tovornem vozilu ob prihodu v Slovenijo med tovorom našli skritih 11 državljanov Afganistana in dva državljana Pakistana, ki so se skušali izmakniti mejni kontroli. Vseh 13 prebežnikov so predali hrvaškim organom, zoper neznanega storilca pa bodo podali kazensko ovadbo.