Pobesneli bik na Štajerskem poškodoval dva občana

Šmarje pri Jelšah, 24. septembra - Pobesneli bik je danes okoli 13.30 v kraju Brecljevo v občini Šmarje pri Jelšah napadel in poškodoval lastnika ter njegovega sina. Kot so za STA povedali na Policijski upravi Celje, so hudo poškodovanega moškega s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, njegovega sina, ki ga je bik lažje poškodoval, pa v celjsko bolnišnico.