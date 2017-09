Navijač, ki je v Mariboru napadel policista, pogojno obsojen in izgnan

Maribor, 22. septembra - Ruski navijač Andrej Martjanov, ki je prejšnji teden v Mariboru pred tekmo lige prvakov napadel policista in zaradi tega pristal v priporu, je v sredo podpisal s tožilstvom sporazum, da pristaja na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo petih let in stransko kazen petletnega izgona iz Slovenije. Dejanje obžaluje, danes poročajo časniki.