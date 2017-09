Večja količina padavin povečuje verjetnost zemeljskih plazov

Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na rizičnih območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so še zapisali na geološkem zavodu.

Od ponedeljka zvečer do danes zjutraj je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter. Padavine bodo vztrajale še do srede zjutraj, ko bo v večjem delu države padlo še od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko tudi okoli 70 litrov.

Danes bo sicer še oblačno in deževno. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank pa še nekoliko niže.

Reke v vzhodni Sloveniji so začele poplavljati. Poplave se bodo širile ob rekah in potokih v Pomurju, ob Dravinji, Sotli, Pesnici, Ščavnici ter ob nekaterih rekah, ki pritečejo s Pohorja. Na ravninskih predelih je možno poplavljanje rek v širšem obsegu, so opozorili na Arsu.

Močneje bodo narasle tudi Sava, Savinja in Drava v spodnjem toku. Savinja in Drava se bosta danes popoldne razlivali na izpostavljenih mestih. Ponovno bo poplavila reka Krka in njeni pritoki. V sredo lahko reka Krka v njenem spodnjem toku poplavi v širšem obsegu.

Ljubljanica bo še naprej poplavljala na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj.

Obilno deževje na vzhodu Slovenije povzroča tudi številne težave, kjer narasli vodotoki in meteorna voda ogrožajo posamezne hiše. Gasilci so po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje med drugim dejavni v Dupleku, Apačah, Svetem Juriju ob Ščavnici, Kuzmi in Moravskih Toplicah.

Zaradi poplav so po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Smednik-Kostanjevica pri Malencah, Poljčane-Majšperk na odseku Lešje-Koritno, Majšperk-Jurovci pri Stogovcih, Berkovci-Prosenjakovci v Prosenjakovcih, Kobilje-Dobrovnik v Kobilju in Apaški Križ-Kidričevo v Kidričevem pri podvozu pod železniško progo. Cesta na Mangart je zaprta zaradi zimskih razmer. Na prelazu Vršič so obvezne zimske pnevmatike.

V sredo se bo na zahodu delno zjasnilo, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Drugod bo pretežno oblačno, v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. V vzhodni Sloveniji bo pihal zmeren veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.