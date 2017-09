Ob ponovni krepitvi dežja še možen porast manjših rek in hudournikov

Ljubljana, 11. septembra - Vremenoslovci napovedujejo, da bo vreme danes ponoči in v torek zjutraj oblačno, padavine pa bodo znova zajele večji del države. Ob ponovni okrepitvi padavin z močnejšimi krajevnimi nalivi pa lahko še vedno hitro in močno porastejo manjše reke in hudourniki zlasti na območju južne in vzhodne Slovenije.