Poplavljata Krka in Ljubljanica, naraščanja rek še ni konec

Ljubljana, 17. septembra - Pretoki rek, ki so zaradi obilnih padavin v preteklih dneh močno narasli, se bodo danes in v ponedeljek nekoliko zmanjšali, a le začasno. Trenutno poplavljata reki Krka in Ljubljanica, v ponedeljek zvečer in v noči na torek pa so verjetna razlivanja tudi nekaterih drugih rek na območju južne, osrednje, vzhodne in severovzhodne Slovenije.